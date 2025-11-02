Scacco matto Garlasco c’é la svolta dopo la mossa dei carabinieri | roba grossa
Il caso che da anni divide l’opinione pubblica italiana potrebbe presto conoscere un nuovo colpo di scena. A distanza di diciotto anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi, la giovane trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco, si riapre un capitolo che sembrava ormai chiuso. E stavolta non si tratta di semplici voci o ipotesi giornalistiche: dietro il clamore mediatico, si muovono i carabinieri con una strategia che promette sviluppi pesantissimi. Leggi anche: “Lì, accanto a lei”. Funerale Evan, chi c’era insieme a una distrutta Andrea Delogu Nuovo filone investigativo: la Procura di Brescia indaga su presunte corruzioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
