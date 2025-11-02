Scacco matto Garlasco caso verso la svolta dopo la mossa dei carabinieri

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua a muovere gli ingranaggi della giustizia italiana con nuovi colpi di scena che tengono viva una delle vicende più enigmatiche della cronaca recente. La giovane fu trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in via Pascoli, e da allora l’Italia intera non ha mai smesso di chiedersi chi l’abbia uccisa. Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, e il suo successivo ingresso in carcere, tutto sembrava concluso. Ma negli ultimi mesi la riapertura del fascicolo e l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico d’infanzia di Chiara, hanno riacceso una fiamma investigativa che sembrava ormai spenta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it