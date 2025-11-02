Scacchi | Lorenzo Lodici va al 2° turno della World Cup 2025 sfiderà Niemann
Sono terminati quasi tutti i primi turni della World Cup 2025, in corso di svolgimento a Goa, in India. Per l’Italia c’è una buona notizia: con la patta conseguita oggi contro l’azero Read Samadov, Lorenzo Lodici si aggiudica il minimatch per 1,5-0,5 e si qualifica per il secondo turno senza dover passare dagli spareggi a cadenza veloce di domani. Troverà Hans Moke Niemann, il giocatore americano a lungo bersaglio di Magnus Carlsen (con tanto di disputa legale poi risolta tra le parti), e che, in generale, ha fatto discutere per diverse sue iniziative più o meno condivisibili negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Oasport.it
