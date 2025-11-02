Sbranata dal pitbull Passeggia con la figlia di 4 anni poi l’aggressione | orrore in un istante

Una passeggiata tranquilla si è trasformata in un vero incubo a Mentor, Ohio, dove una bambina di quattro anni è stata aggredita da un pitbull mentre la madre, sotto shock, cercava disperatamente di salvarla. L’episodio è avvenuto il 4 ottobre. Alexis Higham, 31 anni, stava camminando con la figlia quando il cane aggressivo si è avvicinato all’improvviso. “Non vedevo il proprietario, poi all’improvviso si è lanciato su di lei. Si è attaccato al suo volto e l’ha scaraventata a terra”, ha raccontato la donna, ancora sconvolta. In un gesto di puro istinto materno, Alexis ha cercato di strappare il pitbull alla bambina, colpendolo con una bottiglia d’acqua e successivamente con un vaso da fiori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sbranata dal pitbull”. Passeggia con la figlia di 4 anni, poi l’aggressione: orrore in un istante

