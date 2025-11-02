Sbatte la testa mentre cerca di fermare l' auto senza il freno a mano | ferita una 67enne

Attimi di paura nel primo pomeriggio di sabato 1 novembre a Frisanco. Una donna di 67 anni, originaria di Maniago ma residente a Udine, è rimasta ferita nel tentativo di fermare un'auto in pendenza che, stando a quanto si apprende, non aveva il freno a mano inserito. Il fatto si è verificato nel. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it