Sbatte la testa mentre cerca di fermare l' auto senza il freno a mano | ferita una 67enne

Pordenonetoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura nel primo pomeriggio di sabato 1 novembre a Frisanco. Una donna di 67 anni, originaria di Maniago ma residente a Udine, è rimasta ferita nel tentativo di fermare un'auto in pendenza che, stando a quanto si apprende, non aveva il freno a mano inserito. Il fatto si è verificato nel. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Sbatte Testa Mentre Cerca