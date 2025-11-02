Sbanda cade dalla moto e viene travolto da due auto in superstrada a Civitanova | Gianluca Ausanio muore a 48 anni

CIVITANOVA - Tragedia nella notte sulla superstrada a Civitanova: un centauro in sella alla sua moto ha perso il controllo della due ruote ed è caduto sull'asfalto proprio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sbanda, cade dalla moto e viene travolto da due auto in superstrada a Civitanova: Gianluca Ausanio muore a 48 anni

