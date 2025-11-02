Sbaglia manovra uscendo dal parcheggio e precipita per 7 metri | automobilista in gravi condizioni

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spaventoso incidente domenica mattina a Fossato di Vico, in provincia di Perugia. L'anziano al volante stava facendo una manovra di parcheggio in uno slargo e non si è accorto del muretto e del dislivello precipitando dall'alto in una stradina sottostante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

