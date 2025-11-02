Sbaglia atterraggio e resta incastrato tra i rami di un albero | soccorso parapendista
Nel primo pomeriggio di oggi 2 novembre 2025 i Vigili del fuoco di Opicina sono intervenuti a Sistiana mare per prestare soccorso ad un parapendista impigliatosi tra i rami di un albero. In attesa dell'arrivo dell'autoscala, il personale utilizzando la scala in dotazione e arrampicandosi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
