Arriva sul NOVE un nuovo dating show dal titolo ‘ Save The Dating – Amori in corsa ‘. Il programma mette insieme single, prove folli e risate assicurate. Scopriamo insieme chi sono i conduttori e quando andrà in onda in tv. Save The Dating – Amori in corsa: quando in tv. Quando l’amore sale sul palco, tutto può succedere. Arriva sul Nove lo spin-off di “ Only Fun ” che vede alla conduzione il duo comico formato da Marta e Gianluca. Si tratta di un format originale che unisce prove folli, risate e la ricerca dell’anima gemella. Non mancheranno ospiti, nel corso delle puntate, come Vincenzo De Lucia con la sua imitazione di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Save the Dating – Amori in corso su Nove: quando in tv e chi sono i conduttori