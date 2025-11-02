di Stefano Fogliani SASSUOLO Il Genoa cambia tutto sperando che cambi altrettanto, cioè tutto, rispetto ad un inizio di stagione che lo vede ultimo in classifica, con 3 punti in classifica conditi da numeri da incubo. Il Sassuolo, invece, cambierà solo qualcosina, e solo a livello di formazione, perché nulla cambi. La partita in programma domani al Mapei Stadium potrebbe schiudere al Sassuolo le porte della classifica che conta e spalancare sotto al Genoa un autentico baratro. Morale? Ecco i cambi: i rossoblù hanno prima giubilato il ds Marco Ottolini, sostituendolo ieri con Diego Lopez, e poi hanno dato il benservito anche al tecnico Patrick Vieira sostituendolo – per ora – con il tecnico dell’under 17 Mimmo Criscito, che sarà in panchina domani al Mapei Stadium. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sassuolo, incognita Genoa. Super Volpato 'si candida'