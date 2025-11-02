Sassuolo incognita Genoa Super Volpato ’si candida’
di Stefano Fogliani SASSUOLO Il Genoa cambia tutto sperando che cambi altrettanto, cioè tutto, rispetto ad un inizio di stagione che lo vede ultimo in classifica, con 3 punti in classifica conditi da numeri da incubo. Il Sassuolo, invece, cambierà solo qualcosina, e solo a livello di formazione, perché nulla cambi. La partita in programma domani al Mapei Stadium potrebbe schiudere al Sassuolo le porte della classifica che conta e spalancare sotto al Genoa un autentico baratro. Morale? Ecco i cambi: i rossoblù hanno prima giubilato il ds Marco Ottolini, sostituendolo ieri con Diego Lopez, e poi hanno dato il benservito anche al tecnico Patrick Vieira sostituendolo – per ora – con il tecnico dell’under 17 Mimmo Criscito, che sarà in panchina domani al Mapei Stadium. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
