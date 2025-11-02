Sassuolo-Genoa probabili formazioni | Grifone a trazione anteriore

Today.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mimmo Criscito e Roberto Murgita sono i traghettatori del Genoa in vista della difficile sfida di lunedì sera alle 18,30 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il dopo Vieira è già iniziato e non c'è tempo da perdere, il Grifone ultimo in classifica deve rialzarsi subito anche se farlo in casa. 🔗 Leggi su Today.it

