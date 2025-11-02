Sassuolo-Genoa lunedì 03 novembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno un punto per il Grifone al Mapei
La sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Genoa vede opposte due formazioni che si trovano in una situazione completamente diversa. I padroni di casa del Sassuolo sono risaliti nella parte sinistra della classifica dopo i buoni risultati delle ultime settimane, compresa la vittoria di qualche giorno fa per 1-2 sul campo del Cagliari. I . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Statistiche e curiosità di #SassuoloGenoa, 10^ giornata di #SerieAEnilive Scoprile qui #ForzaSasol - X Vai su X
Sassuolo-Genoa, probabili formazioni: Grifone a trazione anteriore! immo Criscito e Roberto Murgita sono i traghettatori del Genoa in vista della difficile sfida di lunedì sera alle 18,30 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il dopo Vieira è già iniziato e non c'è te - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo-Genoa: probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 10° giornata Serie A del 03-11-2025 - Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 10° giornata Serie A. Scrive betitaliaweb.it
Probabili formazioni Sassuolo Genoa - / Live / Probabili formazioni Probabili formazioni Sassuolo Genoa La probabile formazione di Sassuolo - Si legge su corrieredellosport.it
Sassuolo, basta Pinamonti: sbaglia il rigore ma rimedia subito. Verona, ancora zero vittorie - L’attesa era tutta per Mimmo Berardi, ad un gradino di distanza dal tetto dei 150 gol con il Sassuolo e forte candidato a prendersi la scena. Come scrive gazzetta.it