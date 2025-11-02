Sassi contro i bus ad Halloween | Non bravate ma atti criminali servono leggi per tutelare il personale

"Non si tratta di bravate, ma di veri e propri atti criminali. Sarebbe comodo definirli semplici goliardate, ma in realtà si tratta di comportamenti in grado di ferire e persino di uccidere, tanto da poter essere assimilati, per la loro gravità, a tentati omicidi". In una nota il sindacato Faisa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

