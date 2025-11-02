Sarzana adotta un altro piano Nuovi consigli per gli acquisti

Il nuovo piano di marketing commerciale affidato dal Comune di Sarzana dovrebbe già produrre i primi risultati nelle prossime settimane. Le nuove linee dedicate espressamente al commercio sono state richieste dall’assessore Luca Ponzanelli per tentare di dare impulso al settore. La società Almacreativa Srl con sedi a Milano e anche a Sarzana avrà dunque il compito di realizzare contenuti promozionali, campagne comunicative sui social e anche la creazione di un nuovo marchio commerciale e la valorizzazione del “ Distretto creativo ”. Il Comune di Sarzana è da anni alla ricerca di un piano di marketing, anche perchè quello realizzato proprio da Roberto Spinetta, nuovo consulente del Comune di Spezia, è rimasto in giacenza in un cassetto dal lontano 2015. 🔗 Leggi su Lanazione.it

