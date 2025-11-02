SARÀ PRESENTATO IN SENATO IL 6 NOVEMBRE IL VOLUME IL PRIMO GIUBILEO DELLA STORIA DI ANGELO DE NICOLA PUBBLICATO IN INGLESE

Uno strumento di diffusione internazionale per la Perdonanza e il messaggio di Celestino V La Perdonanza e lo straordinario messaggio di pace di Papa Celestino V ora avranno uno strumento di diffusione internazionale. È stato infatti tradotto in lingua inglese il libro del giornalista e scrittore Angelo De Nicola, “Il Primo Giubileo della Storia” (One Group Edizioni), operazione resa possibile dal sostegno di Banca del Fucino. La nuova edizione “The first Jubilee in history” sarà presentata, non a caso, in Senato a Roma, il 6 novembre prossimo alle ore 10:30 presso la splendida Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (via della Dogana Vecchia, 29). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

