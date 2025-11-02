Saputo ce l' ha fatta | primo utile dopo 10 anni in rosso Viaggio nei conti del Bologna
L'imprenditore italo-canadese ha festeggiato il risultato positivo del bilancio 2024-25, grazie alla Champions e al player trading che funziona.
Imprese che hanno fatto la storia di Assisi e Bastia, che hanno saputo evolversi, che coniugano ogni giorno tradizione e modernità, che sono un simbolo di resilienza, di economia di prossimità, di servizio e valorizzazione del territorio.
Vadim ce l'ha fatta - Un gesto eroico che senza il trasferimento in Italia dall'Ucraina gli sarebbe sicuramente costato la vita.