Sant’Alfio sventata una truffa ai danni di un’anziana grazie all’intervento dei Carabinieri

Dayitalianews.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania sta portando avanti una campagna capillare di sensibilizzazione in tutta la provincia etnea, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane. Queste ultime vengono spesso prese di mira dai malviventi, considerandole più vulnerabili e quindi facili vittime di raggiri. Per prevenire tali reati, i Carabinieri organizzano incontri informativi con gli anziani e i loro familiari, offrendo consigli utili per riconoscere e difendersi dai truffatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

sant8217alfio sventata una truffa ai danni di un8217anziana grazie all8217intervento dei carabinieri

© Dayitalianews.com - Sant’Alfio, sventata una truffa ai danni di un’anziana grazie all’intervento dei Carabinieri

Approfondisci con queste news

sant8217alfio sventata truffa danniAscoli. sventata truffa ai danni di un’anziana: due arresti da parte della Squadra Mobile - La Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno continua senza sosta la propria azione di contrasto al fenomeno delle truffe ai danni delle persone ... Secondo picenonews24.it

Sventato l’ennesimo raggiro ai danni di un’anziana di Sant’Alfio: truffatrice denunciata - Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania, in tutta la provincia etnea, sta conducendo un’importante e capillare campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sul fenomeno delle “truffe alle pe ... Si legge su gazzettinonline.it

Toro, sventata truffa ai danni di una donna - Si sono presentati come carabinieri, al telefono con una 65enne di Toro. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sant8217alfio Sventata Truffa Danni