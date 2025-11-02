ABBONATI A DAYITALIANEWS Campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania sta portando avanti una campagna capillare di sensibilizzazione in tutta la provincia etnea, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane. Queste ultime vengono spesso prese di mira dai malviventi, considerandole più vulnerabili e quindi facili vittime di raggiri. Per prevenire tali reati, i Carabinieri organizzano incontri informativi con gli anziani e i loro familiari, offrendo consigli utili per riconoscere e difendersi dai truffatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sant’Alfio, sventata una truffa ai danni di un’anziana grazie all’intervento dei Carabinieri