Santa Marinella il museo del Mare e della Navigazione è salvo

Santa marinella, 2 novembre – La Giunta Comunale di Santa Marinella, riunitasi in seduta straordinaria, ha approvato la Proposta di Deliberazione n. 1622025, contenente gli indirizzi urgenti volti a scongiurare l’imminente chiusura del Museo Civico del Mare e della Navigazione Antica, alloggiato nello storico Castello di Santa Severa. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione formale di recesso da parte della società concessionaria, CoopCulture, che ha dichiarato la cessazione dei servizi museali a partire dal prossimo 3 novembre 2025. Il Sindaco Pietro Tidei, promotore della delibera, ha espresso soddisfazione per l’azione tempestiva messa in campo: “La tutela, la valorizzazione e la fruizione del nostro patrimonio culturale non sono un optional, ma un servizio pubblico essenziale per la comunità di Santa Marinella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it