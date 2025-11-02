Santa Marinella il museo del Mare e della Navigazione è salvo
Santa marinella, 2 novembre – La Giunta Comunale di Santa Marinella, riunitasi in seduta straordinaria, ha approvato la Proposta di Deliberazione n. 1622025, contenente gli indirizzi urgenti volti a scongiurare l’imminente chiusura del Museo Civico del Mare e della Navigazione Antica, alloggiato nello storico Castello di Santa Severa. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione formale di recesso da parte della società concessionaria, CoopCulture, che ha dichiarato la cessazione dei servizi museali a partire dal prossimo 3 novembre 2025. Il Sindaco Pietro Tidei, promotore della delibera, ha espresso soddisfazione per l’azione tempestiva messa in campo: “La tutela, la valorizzazione e la fruizione del nostro patrimonio culturale non sono un optional, ma un servizio pubblico essenziale per la comunità di Santa Marinella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
In occasione della ricorrenza del 2 novembre, il Comune di Santa Marinella - Città Metropolitana di Roma Capitale informa che il Cimitero osserverà il consueto orario di apertura dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e resterà chiuso il lunedì. La Santa Messa sarà cele - facebook.com Vai su Facebook
Santa Marinella, approvata la delibera sugli indirizzi urgenti volti a scongiurare la chiusura del Museo del mare - SANTA MARINELLA – Un altro atto che la giunta ha approvato in una seduta straordinaria, è la delibera contenente gli indirizzi urgenti volti a scongiurare l'imminente chiusura del Museo del Mare e del ... Segnala civonline.it
Santa Marinella – Il ritorno (temporaneo) di Coopculture al Castello di Santa Severa - Il Sindaco Pietro Tidei ha formalizzato in data odierna una proposta di affidamento temporaneo alla Società Coopculture per i Servizi Museali ... Riporta etrurianews.it
«Venga richiesta una proroga a CoopCulture per garantire i servizi museali del castello di Santa Severa e del Museo del mare e della Navigazione antica» - La segretaria del Pd Lucia Gaglione chiede anche di aprire un tavolo politico per una nuova convenzione» SANTA MARINELLA – «Il consiglio comunale aperto indetto per stabilire il futuro del castello di ... Lo riporta civonline.it