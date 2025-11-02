Sansepolcro reagisci La carica di Ciampelli

di Claudio Roselli Rimettersi in marcia dopo tre sconfitte consecutive. Per la classifica e anche per sfatare un tabu. Sì, perché il Ghiviborgo è a suo modo una bestia nera del: nei quattro precedenti disputati, sempre in serie D, soltanto un pareggio al Buitoni nell’ottobre del 2015 e poi tre sconfitte per i bianconeri, che adesso debbono sbloccarsi dall’impasse di un ottobre alquanto avaro di punti. "Auguri intanto a Filippo Barboni, che mercoledì prossimo si opererà al ginocchio – ha detto alla vigilia Davide Ciampelli – e dispiace anche per l’attaccamento alla maglia dimostrato da questo ragazzo, fuori dal 20 settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Sansepolcro, reagisci". La carica di Ciampelli

Scopri altri approfondimenti

Sansepolcro, c’è il Siena. Ciampelli: "Diamo tutto" - Sarà perché entrambe vestono il bianconero; sarà perché negli anni ’70 era diventata una classica della serie D, ma quando arriva il Siena è sempre una gara di cartello, indipendentemente da una ... Scrive lanazione.it

Qui Sansepolcro. Ciampelli avverte: "Sarà un duro test» - È un pienamente consapevole dell’importanza che riveste la posta in palio, quello che oggi gioca il derby aretino sul rettangolo del "Mario Matteini" di Terranuova Bracciolini, dove torna a distanza ... lanazione.it scrive