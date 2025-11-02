Sanremo dal mare la nuova frontiera del Festival

Costa Crociere trasforma il modo di vivere il Festival di Sanremo. Non più semplici spettatori davanti allo schermo, ma protagonisti di un’esperienza unica a bordo di Costa Toscana, la nave ammiraglia che nel febbraio 2026 getterà l’ancora proprio di fronte alla città dei fiori. Due mini crociere di quattro giorni ciascuna, in coincidenza con l’apertura e la chiusura della manifestazione canora più attesa dell’anno, per guardare il palco dell’Ariston da una prospettiva che nessuno ha mai avuto: quella delle onde. La campagna delle coordinate misteriose. Prima ancora di svelare le carte, Costa ha giocato d’astuzia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Sanremo dal mare, la nuova frontiera del Festival

