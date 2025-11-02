Sanità mercoledì 5 novembre sciopero nazionale dei dottori di medicina generale | disagi nei servizi di assistenza

Livornotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì prossimo, 5 novembre, possibili disagi nei servizi di assistenza a causa dello sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato dallo Snami, il sindacato nazionale autonomo medici italiani. Come comunicato dall'assessorato al diritto alla Salute della Regione Toscana le. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

La Mia Auto: tutte - Giornata di stop alla circolazione ferroviaria il 5 novembre dopo un episodio delittuoso nei confronti di un addetto. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Mercoled236 5 Novembre