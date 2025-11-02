Sanità al centro del dibattito | Bertucco incontra i cittadini a San Bonifacio
Mercoledì 5 novembre, alle 20.30, la sala civica Barbarani di Via Marconi a San Bonifacio ospiterà un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più sentiti dalla comunità: la sanità. L’appuntamento, promosso dal candidato al consiglio regionale veneto per Avs Michele Bertucco, avrà come titolo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
