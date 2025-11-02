Sangue tra i giovani a Capizzi e Boscoreale | uccisi Giuseppe Di Dio 16 anni e Pasquale Nappo 18 Due agguati in poche ore sconvolgono Sicilia e Campania

Due agguati, due giovanissime vite spezzate in una sola notte. A Capizzi, piccolo centro dei Nebrodi, e a Boscoreale, nel Napoletano, il sangue ha macchiato le strade di sabato sera trasformando l’ennesimo weekend in un dramma di violenza. Le vittime sono Giuseppe Di Dio, 16 anni, studente dell’Istituto Alberghiero di Capizzi, e Pasquale Nappo, 18 anni, operaio incensurato di Pompei. A Capizzi, in via Roma, Giuseppe Di Dio era davanti ad un bar quando un’auto con tre persone a bordo si è fermata nei pressi. Uno dei passeggeri è sceso e ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco. Il ragazzo è stato colpito mortalmente, mentre un altro giovane – rimasto ferito ma non in pericolo di vita – è stato soccorso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

