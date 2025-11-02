Sanae Takaichi motociclista e cultrice dell’heavy metal | una premier identitaria e non conforme
Sanae Takaichi è la prima premier donna nella storia giapponese ed è nota per la sua storica amicizia con l’ex leader conservatore Shinzo Abe. Nonostante ciò, a catturare l’attenzione dei media occidentali sono stati i suoi passatempi, forse considerati come inusuali per una personalità politica del suo calibro. È una “lady di ferro” in tutti i sensi: si ispira a Margaret Tatcher, ma è anche una grande fan dei Black sabbath e degli Iron Maiden. Insomma, siamo davanti a una conservatrice punk. D’altra parte, il frontman e cantante britannico dei Maiden, Bruce Dickinson, nel 2012 ha affermato di essere un conservatore euroscettico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
