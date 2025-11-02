Sanae Takaichi e la borsa virale firmata Hamano | in Giappone succede che a dettare le tendenze sia la politica
Lo storico marchio giapponese Hamano ha dovuto bloccare gli ordini online dopo che la premier del Giappone Sanae Takaichi, indossando un modello del brand, lo ha reso a dir poco virale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Il Giappone ha la sua prima premier donna. Sanae Takaichi, esponente dell’ala conservatrice del Partito Liberal Democratico, inaugura un governo che segna una svolta a destra per il Paese. Nella rubrica a cura di Francesco De Leo, Guido Alberto Casanov Vai su Facebook
My latest analysis examines the debut of Prime Minister Sanae Takaichi — Japan’s first female leader and political heir to Shinzo Abe — with the first, strategic visit of Donald Trump to Japan since his return to the White House. Aboard the USS George W - X Vai su X