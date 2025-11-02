San Siro Inter il sindaco Sala | Rogito per San Siro forse mercoledì tutti stanno lavorando per chiudere

di Dario Bartolucci San Siro Inter, il sindaco di Milano chiarisce i motivi del rinvio e invita alla calma: «Questione tecnica tra le società, non con il Comune». Il rogito per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan potrebbe essere firmato mercoledì prossimo. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale, dove sono state scoperte le lapidi dedicate ai nuovi Benemeriti. «Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato. È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend», ha dichiarato Sala, rassicurando sull’esito dell’operazione e spiegando che il rinvio della scorsa settimana è stato causato da questioni tecniche tra le due società, e non da problemi con il Comune di Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

