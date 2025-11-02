San Siro Inter il sindaco Sala | Rogito per San Siro forse arriverà in questo giorno tutti stanno lavorando per chiudere

Internews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci San Siro Inter, il sindaco di Milano chiarisce i motivi del rinvio e invita alla calma: «Questione tecnica tra le società, non con il Comune». Il rogito per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan potrebbe essere firmato mercoledì prossimo. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale, dove sono state scoperte le lapidi dedicate ai nuovi Benemeriti. «Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato. È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend», ha dichiarato Sala, rassicurando sull’esito dell’operazione e spiegando che il rinvio della scorsa settimana è stato causato da questioni tecniche tra le due società, e non da problemi con il Comune di Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

san siro inter il sindaco sala rogito per san siro forse arriver224 in questo giorno tutti stanno lavorando per chiudere

© Internews24.com - San Siro Inter, il sindaco Sala: «Rogito per San Siro forse arriverà in questo giorno, tutti stanno lavorando per chiudere»

Altri contenuti sullo stesso argomento

san siro inter sindacoSan Siro, Sala: "Forse mercoledì il rogito" - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale ha parlato anche della questione San Siro: "Forse mercoledì il rogito, ... Come scrive sport.sky.it

san siro inter sindacoSan Siro, il sindaco Sala: “Il rogito forse mercoledì, non sono preoccupato” - Il primo cittadino ha chiarito che il rinvio della scorsa settimana è stato determinato da “questioni tecniche tra le società più che con il Comune” ... Si legge su msn.com

san siro inter sindacoSan Siro: Sala, forse mercoledi' rogito, non sono preoccupato - 'Slittamento per questioni tecniche' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: San Siro Inter Sindaco