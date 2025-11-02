San Siro Inter affare in bilico | rogito saltato e diffida ai notai Nuovi vincoli legali rallentano la cessione

San Siro Inter, la firma slitta, cresce la tensione tra Comune e club. Sala all'angolo, scadenza fissata al 10 novembre. Il futuro di San Siro torna improvvisamente in bilico. Come riportato da La Verità Web e ripreso da Milan News 24, il rogito notarile che avrebbe dovuto sancire la cessione dello stadio Giuseppe Meazza dal Comune di Milano a Milan e Inter non è stato firmato nella giornata di venerdì, nonostante le rassicurazioni pubbliche del sindaco Giuseppe Sala. L'appuntamento è ufficialmente «saltato», gettando nuove ombre su un affare cruciale per il futuro del calcio milanese.

