San Siro il sindaco Sala | Il rogito forse mercoledì non sono preoccupato
Milano, 2 novembre 2025 – Il rogito per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan potrebbe essere firmato “forse mercoledì”. È quanto ha detto i l sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale, dove sono state scoperte le lapidi dedicate ai nuovi Benemeriti. “Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato”, ha spiegato Sala. “È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend”. San Siro, nuovo stadio e nuovo quartiere: ci saranno 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
