San Giusto | il Santo Celebrato il 2 Novembre
. San Giusto, celebrato il 2 novembre, è una figura venerata in diverse parti del mondo, conosciuto per la sua dedizione e il suo martirio. La sua storia è avvolta da leggende e racconti che ne esaltano la fede incrollabile e il sacrificio per la religione cristiana. Chi era San Giusto?. San Giusto nacque a Trieste, in Italia, in un'epoca in cui il cristianesimo era ancora perseguitato. Si distinse per la sua forte fede e il suo impegno nella diffusione del Vangelo. Fu arrestato e martirizzato per essersi rifiutato di rinnegare la sua fede. Il suo martirio avvenne gettandolo in mare con una pietra al collo, un sacrificio che lo rese un simbolo di forza e devozione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
