San Giuliano spazio ai giovani Un finanziamento per under 35 realizzerà progetti innovativi

"Spazio ai giovani": San Giuliano ha ottenuto un finanziamento per l’assegnazione, agli under 35, di spazi pubblici dove realizzare progetti innovativi. Il Comune del Sud Milano è tra i 22 vincitori della seconda edizione di un bando nazionale che, promosso dall’Anci attraverso fondi ministeriali, ha messo a disposizione un pacchetto di contributi per le politiche giovanili. Lo stanziamento ottenuto da San Giuliano ammonta a 183.200 euro, cui si aggiunge un cofinanziamento locale di 46.000 euro, per un totale di oltre 229mila euro. I fondi serviranno a valorizzare i locali al pianterreno dell’ex caserma di via Trieste, uno stabile che già ospita "Spazio stilo", un insieme di attività e servizi per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Giuliano, spazio ai giovani. Un finanziamento per under 35 realizzerà progetti innovativi

Argomenti simili trattati di recente

San Giuliano Milanese ottiene oltre 229 mila euro per “Spazio ai Giovani” Il Comune vince il bando nazionale ANCI per la rigenerazione del piano terra dell’ex caserma dei carabinieri: nascerà un polo dedicato a partecipazione, innovazione e inclusione # Vai su Facebook

San Giuliano, spazio ai giovani. Un finanziamento per under 35 realizzerà progetti innovativi - Un bando mette a disposizione 138mila euro, più altri 46mila dal Comune e l’assegnazione di luoghi pubblici. Lo riporta msn.com

Nasce il nuovo Parco del Mare di San Giuliano: un grande spazio verde tra città e spiaggia - Sarà un ampio spazio verde urbano tra la città e l’arenile quello che nascerà a San Giuliano mare, lungo via Ortigara, ulteriore tassello a completamento del ... Lo riporta chiamamicitta.it

San Giuliano non aderisce al Tavolo dei giovani, ira di Birindelli: "Solo propaganda" - Attacco di Forza Italia Giovani: "Avrebbe aperto grandi opportunità per i ragazzi del territorio" San Giuliano Terme, 27 settembre ... Segnala lanazione.it