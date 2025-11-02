Sampdoria-Mantova le pagelle di CM | si salva solo Giordano Cuni e Coda non pervenuti Eurogol Ruocco

2025-11-02 20:41:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Giordano ci mette qualcosa in più, ma la Sampdoria si squaglia nel finale. Ennesima serata da incubo. Il Mantova festeggia. Sampdoria-Mantova 0-1 Ghidotti 6: a volte incerto su qualche uscita, ma attorno all’ora di gioco mette una pezza sulla conclusione angolata di Galuppini. Battuto solo dal destro imparabile di Ruocco. Riccio 5: dietro, tutto sommato, la Samp rischia poco sino a metà secondo tempo. Lui però in un paio di circostanze si lascia aggirare dagli avversari. Si gira quando Ruocco calcia senza tentare neppure la chiusura. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

