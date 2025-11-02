Sampdoria contro il Mantova è vietato sbagliare | Gregucci è orientato a confermare il 3-5-2 Le ultime sulle possibili scelte del tecnico dei doriani
Sampdoria Mantova, match decisivo al Ferraris: i blucerchiati cercano la svolta in Serie B. Le ultimissime sul match delle 19:30. Lo stadio Luigi Ferraris di Genova si prepara a una serata di grande calcio e tensione. Alle 19:30 la Sampdoria affronta il Mantova in una sfida che potrebbe rappresentare un vero crocevia per la stagione. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
La conferenza stampa dell'allenatore della Sampdoria verso la sfida contro il Mantova - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria-Mantova, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti ift.tt/SrciVlz - X Vai su X
Pronostico Sampdoria vs Mantova – 2 Novembre 2025 - Il confronto di Serie B fra Sampdoria e Mantova, in programma il 2 Novembre 2025 alle 19:30 allo Stadio Luigi Ferraris, apre un nuovo capitolo di una stagione ... Come scrive news-sports.it
Sampdoria Mantova, preoccupano alcuni dei numeri della squadra di Possanzini - Sampdoria Mantova, nonostante l’ultima posizione in classifica i lombardi sono in possesso di statistiche che spaventano lo staff di Angelo Gregucci La Sampdoria si prepara alla sfida dell’11ª giornat ... sampnews24.com scrive
Sampdoria Mantova, Gregucci: «Partita importante contro una squadra sicuramente forte. Ecco cosa penso di Barak» - Sampdoria Mantova, Gregucci in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro il club lombardo. Si legge su calcionews24.com