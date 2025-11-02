Entrambe non godono di ottima salute, entrambe fanno fatica a trovare il gol, entrambe ovviamente hanno bisogno di punti. Chi, oggi, fra Inter SM Sammaurese e Forsempronese dovesse riuscire a vincere potrebbe prendere una bella boccata d’aria fresca. Solo tre punti dividono i giallorossi di San Mauro Pascoli dalla squadra marchigiana, ovvio quindi che si tratta di scontro diretto e dell’ennesima occasione per risalire la classifica, nella giornata nella quale la Recanatese penultima a pari merito con la Sammaurese e il Castelfidardo ultimo con un solo punto si scontrano fra loro. Non basta certo un punto, anche se quello che i tifosi vogliono vedere è la reazione della squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese, c’è da risalire. Arriva la Forsempronese