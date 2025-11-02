Salvini visita a sorpresa la mostra del tartufo bianco a Gubbio

Perugia, 2 novembre 2025 – Il ministro Matteo Salvini  a Gubbio. Il fuori programma si è tenuto oggi, 2 novembre,  nel corso del talk  “Gubbio, terra di tartufo”  l’iniziativa all’interno della 44esima Mostra mercato del tartufo bianco. Secondo quanto appreso, il ministro era in città in forma privata per trascorrere il ponte dei Ognissanti. Ad accompagnarlo il sindaco Vittorio Fiorucci. Salvini ha avuto parole di apprezzamento per Gubbio, per l'accoglienza ricevuta in numerosi locali del centro con degustazioni varie. Un fuori programma che ha sorpreso tutti, nel corso del talk svoltosi nel padiglione degli show cooking di piazza San Giovanni, dove in questa domenica sono proseguiti gli incontri e le degustazioni fino alla serata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

