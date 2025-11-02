Salvini | Tolleranza zero per chi si mette al volante sotto l’effetto di droghe
ROMA – “Tolleranza zero e massima attenzione per chi si mette al volante sotto l’effetto di droghe. Non si può parlare di “incidente”, si deve parlare di omicidio. Una preghiera per la vittima innocente e un pensiero alla sua famiglia”. E’ quanto afferma, sui suoi canali social, il vice presidente del consiglio nonché leader della Lega, Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
