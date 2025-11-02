Salvati dopo essere rimasti bloccati in auto nel fango | paura per un gruppo di giovani

Tempo di lettura: < 1 minuto I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, nel Salernitano, hanno portato in salvo un gruppo di giovani rimasti bloccati con l’auto in una zona impervia tra San Rufo e Corleto Monforte, nel Vallo di Diano. La vettura era rimasta impantanata nel fango lontano dal centro abitato in una zona boschiva. L’intervento, coordinato dal capo reparto Bruno Mangieri, è stato agevolato in modo decisivo da alcuni residenti di San Rufo, che conoscendo bene il territorio ed hanno guidato i vigili del fuoco lungo i sentieri più accessibili, consentendo di individuare rapidamente i giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salvati dopo essere rimasti bloccati in auto nel fango: paura per un gruppo di giovani

