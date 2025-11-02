Saltano il Milan in tre | ko dell’ultim’ora

Tripla assenza contro i rossoneri, novità a poche ore dall’inizio del match La sfida tra Milan e Roma di San Siro chiuderà la domenica di Serie A in attesa delle ultime due gare del decimo turno, ma a poche ore dalla gara, ci sono già novità per quanto riguarda la prossima giornata, quando il Milan affronterà il Parma al Tardini. Verso Parma-Milan, tris di assenze per gli emiliani – Calciomercato.it (Ansa Foto) I ducali infatti, impegnati in casa contro il Bologna, hanno perso tre giocatori nel corso della prima frazione contro i rossoblù. Il primo è stato Estevez. L’argentino è stato costretto ad uscire per un problema fisico: al suo posto Sorensen, per una gara durata solo 24 minuti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Saltano il Milan in tre: ko dell’ultim’ora

