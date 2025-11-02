Salone dello Studente a Reggio | il resoconto della seconda giornata

Reggiotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito della seconda giornata del Salone dello Studente Reggio Calabria, si è svolto un importante convegno dedicato al sistema tecnico professionale italiano e alle opportunità formative per i giovani studenti offerte dai percorsi quadriennali 4+2, che legano gli Istituti tecnici e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

salone studente reggio resocontoSalone dello Studente Reggio Calabria: un resoconto della seconda giornata - Nell'ambito della seconda giornata del Salone dello Studente Reggio Calabria, si è svolto un importante convegno dedicato al sistema tecnico professionale italiano e alle opportunità formativo per i ... Da reggiotv.it

A Reggio Calabria torna il Salone dello Studente di Campus - Il Salone dello Studente, organizzato da Campus, il principale hub italiano dell’orientamento, è pronto ad aprire le porte a Reggio Calabria ... Lo riporta ilmetropolitano.it

Reggio. Inaugurata l’undicesima edizione di Campus, il Salone dello Studente - L'iniziativa rivolta alla comunità scolastica reggina è realizzata in piazza Italia e nei Palazzi istituzionali del Comune e della Metrocity ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salone Studente Reggio Resoconto