Salento droga e bombe carta | due arresti della Polizia

Due arresti della polizia a Taurisano, nell?ambito di un?operazione congiunta finalizzata al contrasto del traffico illecito di stupefacenti e della detenzione di materiale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, droga e bombe carta: due arresti della Polizia

Droga e mafia nel basso Salento all’ombra di un omicidio plateale: emesse decine di condanne corrieresalentino.it/2025/10/droga-… via @Corriere Salentino - X Vai su X

Operazione antidroga nel Salento: cocaina, marijuana e due arresti - facebook.com Vai su Facebook

Droga e bombe carta, scattano due arresti a Taurisano - La scoperta più preoccupante è avvenuta durante la stessa perquisizione: in un mobile, chiusi in una scatola di cartone, erano custoditi 22 ordigni artigianali tipo “bombe carta”, contenenti materiale ... Secondo corrieresalentino.it

Droga ed esplosivi: 130 grammi di cocaina nel muro e 22 micidiali bombe carta - Dopo due perquisizioni, senza collegamenti investigativi diretti, in carcere Stefano Ancora, 50enne, noto negli ambienti criminali, e Gaetano Preite, 40enne, già fra i "re" de ... Segnala lecceprima.it

Droga e bombe carta, arrestato un 25enne di Melfi - I Carabinieri di Melfi hanno arrestato un 25enne del posto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e possesso illegale di materiale esplosivo. Da rainews.it