Sabino Morano | Irpinia sempre più marginale serve una svolta politica

Avellinotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato alle elezioni regionali per la Lega, Sabino Morano, ha incontrato i cittadini presso il gazebo allestito lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino.Un’iniziativa organizzata con i Giovani della Lega, sempre attivi sul territorio, che ha visto la partecipazione dei dirigenti del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sabino morano irpinia pi249Morano (Lega): “Petracca, da che pulpito viene la predica” - Sabino Morano, candidato alle Regionali della Campania con la lista della Lega, replica al candidato del Pd Maurizio Petracca: “Clamorosa caduta di stile del consigliere regionale uscente del ... Come scrive corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Sabino Morano Irpinia Pi249