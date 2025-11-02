Sabino Morano | Irpinia sempre più marginale serve una svolta politica
Il candidato alle elezioni regionali per la Lega, Sabino Morano, ha incontrato i cittadini presso il gazebo allestito lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino.Un’iniziativa organizzata con i Giovani della Lega, sempre attivi sul territorio, che ha visto la partecipazione dei dirigenti del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Basta sinistra in Campania”: i quattro candidati irpini della Lega alle Regionali del 23 e 24 novembre si presenteranno al pubblico oggi 31 ottobre, alle 18 all’Hotel Civita di Atripalda. In lista Sabino Morano, vicecommissario provinciale del partito irpino e pres - facebook.com Vai su Facebook
Morano (Lega): “Petracca, da che pulpito viene la predica” - Sabino Morano, candidato alle Regionali della Campania con la lista della Lega, replica al candidato del Pd Maurizio Petracca: “Clamorosa caduta di stile del consigliere regionale uscente del ... Come scrive corriereirpinia.it