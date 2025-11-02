Sabatini analizza la vittoria dell’Inter | Bonny Lautaro ed Esposito sottotono Manca l’elettricità di Thuram

Inter News 24 Sabatini dice la sua sulla sfida tra Verona ed Inter soffermandosi anche sulla prestazione di Pio Esposito e sul contatto subito. Nel suo intervento sul canale YouTube, Sandro Sabatini ha analizzato la vittoria dell’Inter contro l’Hellas Verona, arrivata grazie all’autogol nel finale di Frese. Nonostante i tre punti, il giornalista ha evidenziato alcune ombre nella prestazione offensiva dei nerazzurri, ritenendo non convincenti le prove dei tre attaccanti schierati da Cristian Chivu. SULL’ATTACCO DELL’INTER – «Bonny un passo indietro, Lautaro un altro passo indietro, Esposito si è battuto ma con un episodio che non mi è piaciuto: ha tentato di conquistare un rigore per un mano sulla spalla che non era più di una carezza», ha dichiarato Sabatini, riferendosi al contatto in area tra Pio Esposito e Bella-Kotchap nel finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

