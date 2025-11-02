Sabatini analizza | Inter fortunata a Verona il turnover ha abbassato il rendimento mi riferisco soprattutto a quel giocatore

Inter News 24 Il noto giornalista Sandro Sabatini ha fornito la propria analisi al termine del match vinto dall’Inter in trasferta contro l’Hellas Verona. Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria “fortunata” dell’Inter (2-1) sul campo dell’Hellas Verona. L’opinionista ha sottolineato come la Beneamata abbia vinto su autogol all’ultimo minuto, dopo una prestazione “sottotono”. Sabatini ha evidenziato anche l’episodio chiave del mancato cartellino rosso al difensore Yann Bisseck, una decisione VAR favorevole ai nerazzurri. Secondo il giornalista, la squadra di Cristian Chivu ha deluso dopo il bellissimo vantaggio iniziale (gol di Piotr Zielinski su assist di Hakan Çalhano?lu ), con le seconde linee, in particolare l’esterno Luis Henrique, che hanno abbassato il rendimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini analizza: «Inter fortunata a Verona, il turnover ha abbassato il rendimento, mi riferisco soprattutto a quel giocatore»

Scopri altri approfondimenti

@sandrosabatini analizza il successo della Juventus sull’Udinese ? Siete d’accordo con lui? - facebook.com Vai su Facebook

Sabatini: "Che il Milan possa lottare con Napoli e Inter è una fantasia" - Nel corso di Pressing, Sandro Sabatini ha analizzato così il Milan dopo il pareggio contro il Pisa: "Contro il Pisa, il Milan si è sentito la capolista. Segnala milannews.it

Sabatini: "Se il Milan può competere con Inter e Napoli? Fantasia pura!" - Durante Pressing, Sandro Sabatini ha analizzato così il Milan dopo il pareggio contro il Pisa: "Contro il Pisa, il Milan si è sentito la capolista. milannews.it scrive

Inter, Sabatini non ha dubbi: 'Chivu è meglio di Simone Inzaghi' - Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale spiega perché l'attuale allenatore dell'Inter Cristian Chivu sia meglio di Simone Inzaghi, ... Come scrive it.blastingnews.com