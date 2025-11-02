RX Italia – Il Tricolore Rallycross si è deciso a Ittiri

In Sardegna sono stati assegnati i titoli italiani del Campionato Italiano Rallycross 2025 nel circuito permanente omologato da Aci Sport Si è concluso il 2526 ottobre con un intenso weekend il Campionato Italiano Rallycross 2025. Teatro delle gare conclusive è stato l’Ittiri Arena, in Sardegna, il circuito permanente omologato Aci Sport che è una delle . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

