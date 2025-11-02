Rusev sul periodo buio in AEW | Anni sprecati in panchina

Il percorso di Rusev nella AEW era iniziato in grande stile con la conquista del titolo TNT, ma si è concluso nel modo più stridente possibile: nel silenzio. Dopo quella breve esperienza da campione, l’ex stella WWE è letteralmente sparito dalla programmazione televisiva della All Elite Wrestling. Un destino che di tanto in tanto si abbatte su alcuni wrestler in AEW e che non sempre trova una spiegazione. Ora che è tornato nella compagnia di Stamford, Rusev ha deciso di rompere il silenzio su quel periodo frustrante che ha rischiato di compromettere definitivamente la sua carriera sul ring. “Solo 20 o 30 match in cinque anni”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Rusev sul periodo buio in AEW: “Anni sprecati in panchina”

