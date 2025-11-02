Rumeno in fuga su auto rubata tampona la polizia Non è la prima volta

L'uomo era già finito in manette dopo il furto di una Toyota. Anche in quell'occasione, aveva tamponato violentemente una volante. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rumeno in fuga su auto rubata tampona la polizia. Non è la prima volta

