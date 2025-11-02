Rugby Serie A Elite | Valorugby vince il big match con Viadana e vola in vetta

Si sono disputati oggi gli ultimi due match della quarta giornata del massimo campionato italiano di rugby, con in programma il big match di vertice tra Valorugby Emilia e Viadana, oltre alla sfida tra Vicenza e Colorno. Ecco come è andata. Al Mirabello di Reggio Emilia il Valorugby torna in vetta alla classifica della Serie A Elite grazie al successo per 19-14 sul Viadana. I Diavoli salgono così a quota 19 punti, mentre i mantovani, sconfitti di misura, si consolano con il punto di bonus difensivo e restano in scia assieme a Petrarca e Rovigo. A Vicenza, invece, i Rangers si impongono 27-17 sul Colorno e conquistano quattro punti preziosi che consentono alla formazione veneta di avvicinarsi al Mogliano Veneto Rugby. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Serie A Elite: Valorugby vince il big match con Viadana e vola in vetta

Contenuti che potrebbero interessarti

Serie B - 3ª Giornata Tigri Rugby Bari Unione Rugby Capitolina Ecco i ragazzi che scenderanno in campo nel capoluogo pugliese Alè Unione!! - facebook.com Vai su Facebook

Rugby, Rovigo e Valorugby restano in testa alla Serie A Élite a punteggio pieno - Negli anticipi della terza giornata della regular season della Serie A Élite 2025- Scrive oasport.it

Rugby Serie A Elite – Viadana faccia a faccia con i suoi ex. De Villiers: “Qui a Reggio non vediamo l’ora” - Qualcuno arriva e poi cambia squadra dopo un periodo più o meno lungo, altri “sposano” la maglia e quella rimane ... Da vocedimantova.it

Rugby, Viadana vince ed aggancia Rovigo e Valorugby in testa alla Serie A Élite - Nei posticipi della terza giornata della regular season della Serie A Élite 2025- Si legge su oasport.it