Rudy Zerbi chiede l'eliminazione di Opi ad Amici l'allievo risponde a tono | Mai un commento costruttivo da lei

Nella puntata di Amici oggi Rudy Zerbi ha chiesto l'eliminazione di Opi. Dopo un botta e risposta in studio con Anna Pettinelli, l'insegnante ha ascoltato le parole dell'allievo che gli ha risposto a tono: "Sarebbe bello sentire un commento costruttivo da parte sua". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In prima serata su Canale5 appuntamento con “Tu si que vales”. A giudica i talenti in trasmissione Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (rappresentante della giuria popolare). Sul palco con loro: Lorella Cuccarini, Ale - facebook.com Vai su Facebook

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno avuto un acceso diverbio su Frasa #amici25 - X Vai su X

Chi è Opi: a rischio eliminazione per la proposta di Rudy Zerbi/ La reazione di Anna Pettinelli - Amici 25, scintille tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per Opi, la possibile eliminazione, il verdetto in arrivo. Segnala ilsussidiario.net

Amici 25, anticipazioni 6ª puntata: Zerbi chiede l'eliminazione di Opi, Pettinelli dice no - Nel corso della puntata in onda il 2 novembre Rudy Zerbi chiederà un esame per Opi: saranno quattro giudici esterni a dare un giudizio sull'allievo ... Riporta it.blastingnews.com

Amici 25, Rudy Zerbi duro con Opi e Frasa: 'Zero qualità, chiederò la vostra eliminazione' - Lunedì 13 ottobre è andato in onda un nuovo daytime di Amici, e molto del tempo a disposizione è stato dedicato alla sfuriata di Opi dopo le critiche che ha ricevuto dai professori Zerbi e Cuccarini. Lo riporta it.blastingnews.com