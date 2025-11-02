Ruba uno zaino e fugge | secondo furto in 3 giorni in un negozio del centro

Sicurezza? Questa sconosciuta! Seconda volta in tre giorni! Cari colleghi fate molta attenzione.Lo ha denunciato ieri sui social G.V., titolare di un negozio sito sul Corso Giuseppe Garibaldi che ha diffuso le immagini di un uomo il quale, introducendosi nel suo esercizio commerciale, ha portato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

