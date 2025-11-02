Ruba abbigliamento griffato per 400 euro | denunciato
I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 47enne di origine straniera, ritenuto il presunto responsabile del furto di capi d'abbigliamento di marca ai danni di ben cinque negozi diversi di un centro commerciale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
